Inter, Lautaro è cambiato e con lui il suo status: il Toro ora ha un sogno

Lo scudetto vinto un anno fa è stato solo l'aperitivo, a luglio è arrivato il primo successo con la nazionale argentina, in Coppa America. Poi in questo 2022 di alti e bassi - sì, perché il Toro ha vissuto due lunghe parentesi di digiuno - ha comunque messo in bacheca Supercoppa italiana e Coppa Italia. Ora, con l'Inter, sogna il tripletino, ma per lo scudetto bis urge la vittoria stasera a Cagliari, la squadra contro cui ha segnato il primo gol in A e quella che ha colpito di più: sei volte. Non male come premessa di chi cerca la prima volta da 20 gol in campionato in carriera".