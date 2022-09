Inter, ora Lautaro fa il Lukaku: il Toro ha imparato a giocare su più tavoli

E' Lautaro Martinez l'uomo in più dell'Inter in ottica derby di sabato sera. L'attaccante argentino è infatti il più in forma in casa nerazzurra, come ha dimostrato il super gol contro la Cremonese. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Il piedino è caldo, caldissimo, perfino bollente: lo si era vagamente intuito in questo inizio di campionato e la conferma è arrivata pure martedì, quando il Toro ha incornato in meno di un tempo pure la Cremonese. Lautaro era partito in panchina causa turnover pre-derby, ma il suo gol da subentrato è una manifesto di resistenza argentina: il povero Pickel si è abbarbicato a lui come un koala, ma Martinez ha resistito al placcaggio e poi segnato di sinistro in corsa. Un altro mancino radente, come contro lo Spezia.