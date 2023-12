Inter, Lautaro ora è totale: nell’ultima versione ha aggiunto un’altra arma

Focus sul capitano nerazzurro che ora è fondamentale anche in fase di non possesso: ieri la conferma contro l'Udinese

Chissà quali altri margini di crescita abbia ancora. Sta di fatto, che già così è assolutamente devastante. Lautaro Martinez è un gioiello tirato perfettamente a lucido da Simone Inzaghi, che lo ha portato ad essere centro del gioco in entrambe le fasi. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Oltre agli straordinari numeri in zona gol (14 reti in 15 giornate di campionato, 16 in stagione considerando anche la Champions League), alla capacità di legare il gioco, al suo essere leader de nerazzurri, nelle ultime partite l'argentino ha messo in mostra la sua fame nel recuperare palloni, fuoco da cui sono nati diversi gol nerazzurri".