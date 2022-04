Il Tottenham ripensa a Lautaro e spinge Dybala all’Inter: come nasce l’ipotesi

Secondo TuttoSport, il club nerazzurro potrebbe cedere l'argentino per una cifra sui 70-80 mln e pensare al suo connazionale che non rinnova con la Juve

La Juve non gli rinnoverà il contratto e questo è un dato di fatto. Dybalaè sul mercato e all'Inter lo vorrebbe Marotta ma non solo lui. Secondo quanto scrive quest'oggi TuttoSport in nerazzurro lo vorrebbero anche Paratici e Conte perché sarebbero pronti a soffiare Lautaro Martinez ai nerazzurri. La cessione dell'argentino renderebbe più semplice l'avvio del suo connazionale ora in forza alla Juve.

TS torna sul primo tentativo di Paratici di prendere il Toro. È stato un anno fa dopo la cessione di Lukaku. L'Inter era in difficoltà e pare che il dirigente abbia messo sul piatto addirittura 70 mln per l'argentino, ma proprio per la cessione del belga e gli incassi fatti anche con quella di Hakimi, il club nerazzurro disse di no alla sua offerta. A Conte, secondo il quotidiano torinese, piace il giocatore anche se come prima opzione preferirebbe Lukaku ma difficilmente il Chelsea lo cederebbe, al di là delle difficoltà, ad un'altra squadra londinese.

Al Tottenham serve una seconda punta da affiancare a Kane. E anche stavolta, sempre secondo queste indiscrezioni, l'Inter "la prossima estate sarà probabilmente costretta a cedere un paio di elementi importanti per poter avere la disponibilità economica per operare in entrata e centrare così i vari obiettivi, a partire da Scamacca . Lautaro Martinez, in questo senso, è il giocatore che potrebbe avere ovviamente maggiore mercato e ricevere, di conseguenza, l’offerta più ricca", si legge sul giornale sportivo. Con 70-80 mln i nerazzurri cederebbero l'attaccante sul quale sembrava avessero fatto un investimento per il futuro con il rinnovo?

