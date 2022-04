Materazzi: “Dybala-Inter? Magari. Spero Barella decida Juve-Inter. Lo scudetto…”

Direttamente da Doha, dove si trova per un’amichevole, Marco Materazzi ha parlato verso il derby d’Italia di domenica

Direttamente da Doha, dove si trova per un’amichevole, Marco Materazzi ha parlato verso il derby d’Italia di domenica. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrale dell’Inter a La Gazzetta dello Sport: «Il momento simbolico in cui l’Inter ha perso le sue sicurezze è quello della scivolata di Brozovic nel derby. Palla a Sanchez che, in equilibrio precario, l’ha persa, e il Milan è andato in gol. Da lì, tutto è cambiato. È come se si fosse spento qualcosa. È sopraggiunta la paura, sono mancate le certezze».