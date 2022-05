È un Lautaro mai visto: il Toro è diventato un leader. Mercato? Ha il dna Inter addosso

A suonare la carica per la squadra di Inzaghi è sempre Lautaro Martinez. Il Toro è cresciuto, è maturato, ora è un leader della squadra nerazzurra

"Benedetta quella panchina di La Spezia, a rileggerla con freddezza dopo un mese: da quell’ingresso in campo pre-pasquale, è stata resurrezione vera. Hai voglia a raccontarla in altro modo, per gli attaccanti contano i numeri. E qui siamo a sette gol nelle ultime sei partite stagionali, 11 nelle ultime 11. Un Toro così non s’è mai visto da queste parti e in tutta la carriera: 23 reti stagionali valgono un record personale, come pure quota 19 toccata in campionato. Vette altissime per un’Inter che torna lassù e fa quello che si era prefissata, mettere pressione al Milan. Ha scelto di complicarsi la vita, come da perfetto dna nerazzurro. E Lautaro quel dna se lo sente addosso in ogni partita, come due amanti che si scambiano un bacio, lui e l’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.