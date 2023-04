Inter-Lazio, formazioni UFFICIALI: D’Ambrosio dal 1′. Riposa Calha. Lukaku-Correa in attacco

Per la seconda domenica consecutiva l'Inter gioca alle 12:3o. A San Siro arriva la Lazio, per i nerazzurri è una gara fondamentale in chiave Champions. Simone Inzaghi concede un turno di riposo a Dumfries, al suo posto gioca Matteo Darmian mentre D'Ambrosio scala in una difesa formata da Acerbi e Bastoni.