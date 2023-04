Inter-Lazio, le probabili formazioni: dubbio Barella in mezzo. Sorpresa in difesa?

Una partita da non sbagliare, di quelle che piacciono a Simone Inzaghi. Inter-Lazio, per i nerazzurri, somiglia tanto a un appuntamento senza appello

Una partita da non sbagliare, di quelle che piacciono a Simone Inzaghi. Una da dentro o fuori, insomma. Inter-Lazio, per i nerazzurri, somiglia tanto a un appuntamento senza appello. Non vincere, o addirittura perdere, vorrebbe dire complicare e di molto la corsa Champions. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico interista ha un paio di dubbi. Uno è a centrocampo, dove devono essere verificate le condizioni di Calhanoglu e Barella. L'altro è in difesa, dove emerge a sorpresa la candidatura di D'Ambrosio: