Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: c’è Gagliardini in mezzo, Sanchez-Lautaro davanti

Il ciclo terribile dell'Inter si apre con il big match di San Siro contro la Lazio di Maurzio Sarri: ecco le formazioni ufficiali

C'è il Milan che galoppa e che non molla, mettendo pressione in una lotta scudetto che diventa sempre più appassionante. Tutti all'inseguimento dell'Inter , all'inizio di un ciclo di partite terribile per i nerazzurri.

Un ciclo che si apre con il big match di San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri, prima della finale della Supercoppa Italiana di mercoledì. Inzaghi e i suoi ragazzi devono vincere per rispedire Pioli e i suoi al secondo posto in classifica. Per sostituire Calhanoglu, squalificato, il tecnico nerazzurro opta per Gagliardini, che vince così il ballottaggio con Vidal a centrocampo. Dzeko, negativo dopo il Covid, torna in panchina. Sanchez-Lautaro coppia d'attacco.