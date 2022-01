Luiz Felipe, esame di maturità per convincere l’Inter. E Milinkovic-Savic…

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo non aver disputato la gara di Bologna, riparte dalla Lazio. Sfida speciale per il tecnico nerazzurro, che affronta nuovamente il suo passato, ma anche per diversi calciatori legati a doppio filo con entrambe...

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo non aver disputato la gara di Bologna, riparte dalla Lazio. Sfida speciale per il tecnico nerazzurro, che affronta nuovamente il suo passato, ma anche per diversi calciatori legati a doppio filo con entrambe le squadre, come de Vrij e Correa, ma anche Handanovic e Kolarov. A questa lista potrebbe presto aggiungersi Luiz Felipe: il centrale brasiliano è in scadenza di contratto a giugno, e la dirigenza nerazzurra ha inserito il suo nome nella lista dei possibili rinforzi a parametro zero.

Esame San Siro

Luiz Felipe questa sera sarà regolarmente al centro della difesa della Lazio. Il centrale brasiliano è atteso da un esame di maturità importante, in quel San Siro che potrebbe diventare la sua prossima casa. L'occasione migliore per impressionare e convincere da vicino la dirigenza nerazzurra, che lo segue ma non lo considera - per il momento - una priorità, ma anche la tifoseria interista. Inzaghi, che lo conosce bene, lo riprenderebbe volentieri con sè, e il giocatore potrebbe essere tentato da un'esperienza lontano da Roma.

Luiz Felipe e non solo

Luiz Felipe non è però l'unico calciatore della Lazio che solletica le fantasie della dirigenza dell'Inter: l'altro è Sergej Milinkovic-Savic. Lotito ha sempre sparato altissimo per il suo gioiello, e visto il rendimento di questa stagione del centrocampista serbo non c'è motivo di credere che abbasserà le sue richieste in estate. Tuttavia, a 26 anni, Milinkovic-Savic si sente pronto per il salto in un top club, che giochi regolarmente la Champions League: una condizione che l'Inter, in questo momento, può garantirgli. Senza dimenticare la presenza sulla panchina nerazzurra di Simone Inzaghi, l'allenatore che più lo ha valorizzato e con il quale il feeling è rimasto intatto nonostante la distanza. Il trasferimento a Milano al momento appare un'ipotesi molto remota, ma chissà che lo scenario non possa cambiare tra qualche mese...