FCIN1908 / Inter, Barella e Calhanoglu in gruppo e recuperati. Contro la Lazio…

Nessun problema fisico per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu: i due centrocampisti dell'Inter, usciti affaticati dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, saranno regolarmente a disposizione di Inzaghi per la sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica a San Siro alle ore 12:30.