Inter-Lecce, le formazioni ufficiali: Thuram con Arnautovic, Barella capitano

Si torna subito in campo. Per rispondere alla Juventus, che nel frattempo ha battuto il Frosinone, e per eliminare ogni possibile scoria della sconfitta in Coppa Italia con il Bologna. L'Inter vuole riprendere la sua marcia, regalandosi un Natale da prima in classifica con vantaggio inalterato sulle inseguitrici. Per farlo dovrà battere al Meazza un Lecce in salute, presentatosi a Milano con il ghigno del guastafeste. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: