Verso Inter-Bayer Leverkusen: per Conte solo un paio di dubbi. Eriksen? Difficile che…

Archiviata la pratica Getafe, l’Inter è proiettata alla gara contro il Bayer Leverkusen in programma lunedì 10 agosto. Antonio Conte difficilmente cambierà assetto nella sfida contro i tedeschi, per il tecnico solo un paio di dubbi.

“Davanti a San Samir Handanovic, titolarissimi lo sono di sicuro De Vrij e Bastoni. Con Skriniar retrocesso in panchina in 4 delle ultime 5 partite, Conte ha ripescato Godin: le due Europa League vinte con l’Atletico Madrid danno all’uruguaiano un surplus di esperienza che può davvero servire. Due tra Diego, D’Ambrosio e Candreva giocheranno di sicuro: le quotazioni di D’Ambro sono in salita, è un jolly che sa fare male anche in attacco. In difesa o da esterno destro, lui è quasi certo. Mentre a sinistra c’è Young“, spiega la Gazzetta dello Sport.

Ed Eriksen? “Difficile che Conte cambi idea e che punti sul danese in versione trequartista. A centrocampo servono muscoli, serve gamba, serve grande voglia di sacrificio. Ecco perché i tre titolarissimi in mezzo saranno ancora Barella, Gagliardini e Brozovic, In attacco, pochi dubbi. Lukaku e Lautaro saranno di nuovo uno accanto all’altro. Con Sanchez pronto a fare il cambio di lusso dell’argentino“.

(Gazzetta dello Sport)