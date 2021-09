Inter, linea verde in attacco: giovani di casa e nuovi obiettivi, tutti i nomi

La dirigenza nerazzurra valuta l'inserimento di un nuovo elemento per il reparto avanzato nella prossima stagione

Il mercato si è chiuso da pochi giorni, ma la dirigenza dell'Inter è sempre attiva: gli scout nerazzurri stanno già monitorando i campionati italiani ed esteri alla ricerca di nuovi talenti da portare a Milano. L'intenzione dei vertici interisti è quella di inserire in organico una punta giovane, come scrive Tuttosport: "I dirigenti nerazzurri con i movimenti, i sondaggi e i contatti avuti nelle scorse settimane, hanno fatto intuire di valutare un inserimento di un giovane attaccante - pronto - nell'organico della prossima stagione".

"L'obiettivo numero uno rimane Giacomo Raspadori, classe 2000 come Lucca, ma più avanti come "progetto tecnico", avendo alle spalle un campionato di Serie A e alcune presenze con la nazionale maggiore, Europeo compreso. [...] Nel Sassuolo c'è pure un altro attaccante che l'Inter ha chiesto a Carnevali negli ultimi giorni di mercato, ovvero Gianluca Scamacca ('99), pure lui reduce da anni in Under21 e finito nel gruppo di Mancini. Scamacca, come Lucca, ha fisico da corazziere e dunque un profilo da vice Dzeko. L'Inter ha pensato a Scamacca a fine agosto, il Sassuolo non aveva chiuso le porte, ma alla fine, su spinta di Inzaghi, Marotta e Ausilio hanno preferito chiudere per Correa. Fra un anno, però, se ne potrebbe riparlare.