Inter, LionRock si fa da parte: via il 31,05% se Bc Partners firmasse con Suning

Bc Partners sta continuando la due diligence sui conti dell’Inter ma intanto proseguono le indiscrezioni sul possibile accordo tra il fondo britannico e Suning per il pacchetto di maggioranza dell’Inter.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il fondo di Hong Kong LionRock (che oggi possiede il 31,05% dell’azionariato del club) è pronto ad uscire nel caso in cui la trattativa tra Suning e Bc Partners andasse in porto. Insomma, la presenza della società guidata da Daniel Kar Keung Tseung non rappresenta alcun problema tra le due parti.

Ancora da decifrare come avverrà questa uscita, sempre nell’eventualità che il fondo di private equity e il colosso cinese trovino l’accordo. LionRock ha acquistato il 31,05% dell’Inter nel gennaio 2019 da Erick Thohir per una cifra, secondo le indiscrezioni, pari a circa 150 milioni di euro. Tseung, insieme al socio Tom Pitts, è anche entrato nel Cda del club nerazzurro.

(Fonte: Calcio e Finanza)