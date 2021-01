Ts – Inter-Bc Partners, la due diligence ha subito un rallentamento: ecco perché. In primavera…

Ieri l’Inter ha battuto in modo netto la Juventus, ma i nerazzurri stanno giocando un’altra partita fuori dal campo. È ancora in corso la due diligence intrapresa da Bc Partners e rimane da capire se Bc Partners punterà alla maggioranza del club nerazzurro, oppure se preferirà entrare inizialmente con una quota di minoranza.

Come riporta Tuttosport, in questi giorni la due diligence ha subito un rallentamento “perché Bc Partners avrebbe chiesto un supplemento di indagini per approfondire la questione sulle sponsorizzazioni cinesi stipulate da Suning negli anni scorsi. Bc Partners o meno, quello che appare ormai evidente, è che l’Inter in primavera entrerà in una nuova fase societaria e saranno diversi gli argomenti sul tavolo. Al di là dell’aspetto puramente tecnico legato alla squadra, infatti, cambierà il main sponsor, il logo (Suning ha già in mente di lanciare a marzo la campagna “I am Milano”, ma tutto rischia di finire in stand-by) e bisognerà affrontare la questione stadio“.

(Tuttosport)