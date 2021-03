Tutto pronto per il lancio di IM che è anche “Io sono”. Perché l’Inter è tante cose

Nuovo logo che racconta anche il modo di essere del club e il senso di appartenenza ai colori nerazzurri

Per questo, sui social nerazzurri, dove è partito il countdown per l'evento sono spuntati dei cartelli rappresentativi. "I M nerazzurro"; "I M bold" (Io sono audace); "I M timeless" (Io sono eterno); I M not for everyone (Io non sono per tutti); I M culture (Io sono cultura). E poi ancora "I M attitude" (atteggiamento); "I M tomorrow" (il domani); "I M future" (il futuro); "I M brave" (coraggio); "I M Family" (sono famiglia). Infine "I M Ready" (Io sono pronto). L'Inter è pronta ad una nuova rivoluzione, senza dimenticare di essere sé stessa. Tutto per chi la ama e si identifica con lei.