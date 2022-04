In UK: “Inter al lavoro per avere Lukaku-Dybala. Dovrà partire questo nome”

Secondo il portale britannico 90min.com, i nerazzurri sognano il tandem Lukaku-Dybala: ecco lo scenario

E' un tandem formato da Romelu Lukaku e Paulo Dybala il sogno per l'attacco del futuro dell'Inter. E' quanto racconta il portale inglese 90min.com, che spiega come il Chelsea sia pronto a salutare già la prossima estate il centravanti belga. I nerazzurri sarebbero ben disposti a riportare Big Rom a Milano, sul quale però c'è da registrare un forte interesse del PSG.

I francesi avrebbero già contattato gli agenti del calciatore per impostare un suo trasferimento al Parco dei Principi. Marotta e Ausilio, però, sognano una partnership tra lo stesso Lukaku e la Joya, primo obiettivo a parametro zero per l'estate. Per formare questa coppia, però, sarà necessaria, spiega 90min, l'uscita di Lautaro Martinez, che piace molto ad Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham.