Inter, Barzaghi: “Fonti argentine e inglesi confermano che Dybala…”

Il giornalista di SportMediaset ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, soffermandosi poi su Paulo Dybala

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha fatto anche un breve sunto di mercato sull'Inter: "Ausilio ha già relazionato della sua missione a Madrid in cui ha avuto tanti contatti: di offerte per i giocatori dell'Inter non ne è arrivata mezza. Sembra sempre più confermato da fonti argentine e inglesi che l'Inter sarebbe la preferita di Dybala, che potrebbe aspettare che il club faccia il suo lavoro di taglia e cuci e liberandosi di ingaggi pesanti".