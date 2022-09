GdS – Inter-Lukaku, l’esonero di Tuchel può cambiare tutto: gli scenari sul futuro

Cosa cambia per l’Inter e Romelu Lukaku dopo l’esonero di Thomas Tuchel al Chelsea. Proprio l’allenatore nella scorsa stagione è arrivato alla rottura con Big Rom e in estate si è conclusa l’operazione sull’asse Milano-Londra, col prestito del belga (pagato 115 milioni di euro solo un anno prima dai Blues). Lukaku però resta di proprietà del Chelsea e La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla questione.

“Lukaku è ancora di proprietà dei londinesi, seppur esista un principio di accordo tra i due club per un secondo anno di prestito. Se le idee del nuovo allenatore sul calciatore dovessero essere diverse rispetto a quelle che aveva Tuchel, è facile pensare che potrebbe richiedere alla proprietà che l’attaccante torni a Londra per restarci. Potrebbe addirittura aspettarselo, dal momento che il prestito all’Inter è di un anno. E se è vero che i due club erano già d’accordo per ritrovarsi e discutere del prolungamento del trasferimento temporaneo del calciatore in nerazzurro, è vero anche che al riguardo di scritto non c’è nulla, dal momento che non sono più ammessi i prestiti biennali. La parola tra Inter e Chelsea c’è, ma l’accordo verbale è stato trovato perché c’erano premesse diverse. Una su tutte, appunto: l’incompatibilità tra Lukaku e Tuchel.