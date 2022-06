Gds – Inter, Lukaku ad un passo! Tutti i dettagli. E Marotta chiede 45 mln per Dumfries

"Lukaku Milano come mai prima d’ora e a distanza segue una trattativa tra club che è ufficialmente partita: nerazzurri e Chelsea si sono per la prima volta seduti a uno stesso tavolo, anche se digitale, per parlare del centravanti belga. Stamattina si è tenuta la video-conferenza che ha iniziato la fase 2, la più importante e delicata, in questa operazione di mercato che entrerà di diritto tra le più pazze degli ultimi anni.

"Al momento, però, nella prima battaglia tra offerta e domanda c’è un po’ di distanza: anche se informalmente la richiesta dei Blues parte da 15 milioni, mentre l’Inter non intende andare oltre 10. Ne ballano cinque, un’inezia se si considera il punto di partenza. E se si aggiunge anche che, parallelamente, corre pure la trattativa per la cessione dello stesso Dumfries ai Blues.

Le due operazioni non sono strettamente collegate ma, in fondo, è come se lo fossero: la possibilità di uno sconto Blues passa anche da un eventuale accordo sull’esterno. Al momento, però, anche su questo fronte non c’è intesa perché i 45 milioni chiesti da Marotta e Ausilio sono considerati troppi da Boehly e compagnia. In ogni caso, i due club sembrano intenzionate a venirsi incontro: quanto si potrà limare ancora la differenza di valutazione sul prestito e quanto questo dipenderà dalla buona riuscita dell’affare Dumfries, lo si capirà a breve, brevissimo".