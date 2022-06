FCIN1908 / Lukaku, ottimismo totale in casa Inter: le cifre. Asllani, i dettagli

Trovano conferme, presso Fcinter1908, le notizie circa il vertice di oggi tra i nerazzurri e il Chelsea per Lukaku. Grande ottimismo

L'Inter e Lukaku si annusano, si avvicinano sempre più. Trovano conferme, presso Fcinter1908, le notizie circa il vertice di oggi tra i nerazzurri e il Chelsea per riportare a Milano l'attaccante belga. I nerazzurri hanno offerto 5 milioni di euro per il prestito oneroso di Lukaku, non risulta a Fcinter1908 che il Chelsea abbia risposto con una controproposta precisa.