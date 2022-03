Inter, mancati ancora Lautaro e Dzeko: “E adesso Inzaghi confida che…”

Quando l’Inter volava, la differenza la facevano anche le giocate dei due attaccanti, con i loro movimenti ad abbassarsi per aprire corridoi per esterni e mezzali

Lo scorso anno, nei momenti difficili, erano gli attaccanti a risolvere le partite. Ieri contro la Fiorentina, invece, sono mancati per l'ennesima volta Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, che, nonostante i 26 gol segnati in due, continuano a mostrare incostanza. Questa l'analisi di Tuttosport sul momento dei due centravanti: "Quando l’Inter volava, la differenza la facevano anche le giocate dei due attaccanti, soprattutto a metà campo o nella trequarti con i loro movimenti ad abbassarsi per aprire corridoi per esterni e mezzali. Adesso che l’Inter è un po’ più ferma e fatica ad accompagnare l’azione come nei mesi scorsi, ecco che vengono meno anche certi movimenti di Dzeko e Lautaro.