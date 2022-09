Inter, missione compiuta a Plzen. ”Ieri confermato uno dei mantra del calcio”

Successo importante per l'Inter che sbanca Plzen e si rimette in carreggiata in classifica, in ottica qualificazione

Matteo Pifferi

''Vincere aiuta a vincere. Nel calcio è una sorta di mantra. E l’Inter che ha sbancato Plzen non ha fatto altro che confermarlo''. Apre così l'analisi del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Plzen. Un successo importante, non solo in ottica qualificazione agli ottavi. ''Se i nerazzurri non avessero battuto il Torino sabato scorso, infatti, sarebbero scesi in campo non un macigno sulle spalle. Invece, il gol al 90’ di Brozovic contro i granata, come spesso accade, ha restituito fiducia e autostima. Intendiamoci, non è che gli uomini di Inzaghi siano stati scintillanti in terra ceca: hanno sprecato troppo, ma questa è ormai una (pessima) abitudine, ci sono state un paio di leggere sbandate, ma contro il Vitoria contava vincere e la missione è stata compiuta'', rimarca il CorSport.

Turnover ok

Inzaghi ha optato per il turnover e la scelta ha pagato, visto l'ottimo esordio di Acerbi e la prestazione sicura di Onabna, con Lautaro in panchina tranne nello scampolo finale di match. ''Come contro il Bayern, anche contro il Victoria, Inzaghi ha scelto di ruotare diversi elementi. Onana ancora in porta (a questo punto è da credere che sia il portiere di Coppa), Lautaro in panchina e debutto a sorpresa per Acerbi che ha dimostrato di poter essere una risorsa importante'', si legge infattic sul quotidiano.