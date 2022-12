Inter, Marotta: “2022 positivo, mancata la ciliegina. L’obiettivo per il 2023 è…”

Nel brindisi di capodanno Beppe Marotta non mancherà di esprimere il desiderio che nel 2022 che sta per volgere al termine è rimasto inespresso

Beppe Marotta e Simone Inzaghi sono concordi: il 2022 dell'Inter è stato un anno positivo. Dopo le dichiarazioni del tecnico a Mediaset, arrivano anche le parole dell'ad nerazzurro riportate dal Corriere dello Sport: "Nel brindisi di capodanno Beppe Marotta non mancherà di esprimere il desiderio che nel 2022 che sta per volgere al termine è rimasto inespresso. « Il giudizio su questo anno solare è positivo, anche se è mancata la ciliegina sulla torta, cioè lo scudetto », ammette l’amministratore delegato nerazzurro.

«Abbiamo però conquistato due trofei e soprattutto abbiamo fatto un altro passo avanti nella crescita a livello di valori, determinazione e consapevolezza dei nostri mezzi. L’obiettivo per il 2023 è di essere ambiziosi: non è presunzione o arroganza, ma è la storia stessa del club che ce lo impone. La sfida col Napoli rappresenta un banco di prova gravoso, da affrontare però con la voglia di far bene e partire col piede giusto»".