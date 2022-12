Sassuolo-Inter, borsino: Bastoni dominante. Dzeko, lettera per 3 persone

Una buona Inter batte di misura il Sassuolo nell'ultima amichevole: segna Edin Dzeko che manda messaggi. Altro clean sheet per Onana. Romelu Lukaku prosegue la sua rincorsa e incamera altri 83 minuti ad un discreto livello. Un paio di occasioni, un paio di progressioni e qualche buona giocata per Romelu, che punta ad una maglia per Inter-Napoli.

Già dominante. E come suo solito, è grande protagonista sia in difesa che in attacco. Ruba palla, riparte, dribbla e manda in porta Dzeko. Sempre più sicuro e completo.