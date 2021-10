LIVE Inter, Marotta: “Cessione big? Escludo assolutamente. Volevamo Vlahovic”

Le parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta al Festival dello Sport di Trento nel corso di "Inter tra presente e futuro"

Marco Astori

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni nel corso di "Inter tra presente e futuro", evento nel quale FcInter1908.it ha presenziato: "E' un motivo di grande orgoglio, rappresento oggi un'intera società. E' motivo di grande felicità, l'applauso è rivolto non solo a me ma a tutta la società".

LA VITTORIA DELLO SCUDETTO - "Il 2 maggio abbiamo avuto la matematica di un traguardo straordinario: quando si intraprende un'avventura l'obiettivo è ottenere il massimo ed era riportare a casa quel trofeo. Era quasi una liberazione per aver raggiunto un obiettivo tra tante difficoltà. Un momento preciso in cui pensavamo di avercela fatta non c'è, la valutazione positiva è stata fatta nel momento della vittoria contro la Juve in casa: lì abbiamo capito di poter recitare un ruolo da protagonisti e di poter arrivare lontani. E' merito di tutti".

ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS - "La differenza tra una competizione come la Champions e il campionato è che la prima è un torneo ad eliminazione diretta e in cui devi avere la formazione migliore e la condizione migliore: non sempre le vittorie finali in Champions rappresentano la vittoria della squadra più forte, in Serie A invece vince la più forte. Il Giro d'Italia lo vince chi dimostra che ha performance migliori. C'era rammarico, ci abbiamo provato e quindi abbuiamo spostato il nostro obiettivo sullo scudetto e sul vedere i nostri tifosi festeggiare davanti al Duomo".

CONTE - "La decisione è frutto di confronti dei giorni precedenti: è una libera scelta dell'allenatore che non intravedeva un percorso comune. Fa parte dello sport e della vita, se una persona decide di interrompere un rapporto, bisogna avere rispetto e guardare avanti con ottimismo. Le società rimangono, i calciatori passano: bisogna ripartire nuovamente avendo alle spalle un'esperienza che porta insegnamenti. Rappresentiamo un grande club, abbiamo a che fare con grandi professionisti che hanno vinto con merito. La sua decisione non era prevedibile, ci ha spiazzato: lì devi agire con tempestività scegliendo il profilo adatto sul mercato: Inzaghi è giovane e dalla sua ha un percorso significativo con la Lazio. La tempestività è stata quella di bloccarlo nottetempo presentando il nostro programma che è stato sposato immediatamente. Abbiamo identificato un profilo che ricalcasse il solco tracciato da Conte con una visione di squadra che non doveva essere stravolta".

ERIKSEN - "Sicuramente è stato un momento drammatico, passare dalla gioia per la bella partita al dramma di una persona che conosci e che ha rischiato di morire, sopratutto per la distanza. Siamo stati tempestivi, il dottor Volpi si è subito messo in contatto con i medici in campo ed è riuscito ad avere una prima diagnosi. Non era facile poter diagnosticare un trauma del genere, ancora oggi non lo è. La cosa bella è che il calciatore ha dato segnali di risveglio. Il vuoto nel club è sicuramente di importanza molto relativa. La cosa più bella è quella di poterlo avere ancora tra noi, come ragazzo che continua a vivere e coglie gli aspetti belli della vita. Ora aspettiamo un po’ l’evolversi della situazione, i medici sono in contatto e al momento opportuno valuteranno il futuro del ragazzo. Il regalo più bello è che abbiamo ritrovato un ragazzo al quale la vita continuerà a dare tante soddisfazioni".

LUKAKU - "La mia esperienza in questi decenni mi porta a dire che non bisogna mai fidarsi di niente e di prepararsi negli imprevisti. Si è arrivati al fatto che Lukaku ha manifestato l'intenzione di essere ceduto al Chelsea e quindi non si può non accettare e rispettare la sua volontà. Abbiamo iniziato a trattare e fatto il nostro prezzo: nel mentre abbiamo immaginato le alternative. Nel calcio spesso queste dinamiche si verificano: io non mi sono sentito tradito, abbiamo valutato le opportunità, come quella di introiettare una cifra importante per le casse del club. Abbiamo fatto valere la nostra richiesta e realizzato una bella operazione".

VLAHOVIC E DZEKO - "Quando si pensa ad una sostituzione si prepara una lista grazie allo scouting e alle opportunità di mercato: ci sono obiettivi raggiungibili e non. Ci deve però essere sempre la consapevolezza di raggiungere i propri obiettivi. Dzeko era un obiettivo prioritario già dalla scorsa stagione: e grazie alle circostanze favorevoli lui godeva di una promessa della Roma che gli avrebbe concesso la lista gratuita al momento di un'offerta. C'è stata facilità anche grazie alla serietà della Roma, che ha mantenuto la promessa. Vlahovic è un grande talento, ci siamo trovati in una situazione impegnativa in cui non ci trovavamo nelle condizioni di concludere. Era il secondo obiettivo per un aspetto complementare, un giocatore pronto ora e uno nel futuro: sarebbe stato il massimo. Siamo stati contenti però dell'operazione Dzeko".

IL FUTURO - "La pandemia ha accentuato una situazione di grande sofferenza: la situazione debitoria che affligge le squadre italiane è notevole. Un modello come quello attuale non dà garanzie di stabilità, bisogna trovare assolutamente rimedi: non bisogna dipendere sempre dall'azionista che deve fare sempre aumenti di capitale. Il mecenatismo è superato, bisogna arrivare ad avere un modello diverso. Gli Zhang negli anni ha profuso 700 milioni, è normale rivedere le situazioni economiche: bisogna arrivare alla valorizzazione delle risorse e al contenimento dei costi. Il management deve arrivare a fare queste due cose. La tranquillità l'abbiamo avuta con due cessioni che hanno messo in sicurezza il club: siamo molto tranquilli e cerchiamo di individuare i nostri obiettivi, gli stessi dell'anno scorso, con grande ottimismo. E' una situazione che tocca tutto il sistema: non mi sembra giusto che le proprietà immettano soldi, è giusto contenere i costi e far sì che i giocatori che capiscano il momento di difficoltà".

ALTRA CESSIONE BIG - "La escludiamo assolutamente. Voglio tranquillizzare i nostri tifosi che sono grandi appassionati: l'Inter esiste ed esisterà nel futuro. La competitività è garantita e nel calcio non vince chi spende di più. Esiste il patrimonio delle risorse umane composto da giocatori, allenatori, dirigenti. Se questa squadra è forte e ha un obiettivo, si può andare molto lontano al di là del nome del calciatore".

UN SOCIO - "Ingresso di un partner che possa affiancare Suning? Sono valutazioni che competono all’azionista, io mi esprimo da uomo di calcio. Per me la maggioranza deve essere sempre in mano ad una famiglia, entità o società altrimenti si creano dinamiche che possono avere ripercussioni sulla vita del club. Ci può stare l’ingresso di un socio di minoranza, ma non credo sia il viatico migliore perché non garantirebbe un cambio di modello che invece bisogna individuare. Noi con un pizzico di fortuna siamo riusciti a rimettere la macchina in carreggiata e a ripartire. L’importante è avere un progetto. Ci siamo trovati davanti a scelte difficili, come quando con Spalletti sotto contratto abbiamo preso Conte perché c’era stato un input da parte della proprietà che voleva una squadra vincente. Conte ha portato valori importanti all’interno della squadra".

I CALCIATORI - "I calciatori vivono in un mondo dorato e forse non hanno capito bene: non sono abituati ai problemi che ogni famiglia ha nella quotidianità. Sono dei ragazzi giovani che vanno educati: le risposte spesso sono positive, altre negative. Sta a noi educarli e dar loro la cultura. C'è stata una consapevolezza da parte loro di questo dramma, ma è stato vissuto più nell'ambito salute che nella riduzione dei compensi. Noi abbiamo rispettato la totalità dei contratti pagando tutto, ma l'abbiamo fatto alla luce delle performance delle ultime due stagioni. La premessa di questa vittoria è nata dalla stagione precedente e dalla finale di Europa League. Poi abbiamo convenuto di non andare a spingere più di tanto a fare una cosa che non si sentivano".

GALLIANI - "In un viaggio a Roma per l'assemblea federale abbiamo avuto il Covid entrambi: è stato brutto e abbiamo rischiato la vita. Quando affronti queste difficoltà apprezzi la salute a dispetto dei discorsi economici e cerchi la bellezza della vita. L'altro ieri l'ho incontrato a San Siro e mi raccontava come una volta si incazzava per i risultati negativi, mentre oggi la prende con spensieratezza. Se si perde ci si arrabbia, ma affronti la vita con una visione diversa. Il calcio è un gioco e una professione: bisogna dare il massimo ma esiste la cultura della sconfitta. Io sono un innamorato del mio lavoro, avrei fatto questo anche per hobby: credo che una delle mie qualità sia l'applicarsi con grande umiltà e rispetto e con l'ambizione di vincere".

BARELLA - "E' uno dei casi in cui da talento si diventa campione. Io ho avuto a che fare con tanti talenti: Cassano è stato un fesso, da talento non è mai diventato campione, non ho mai avuto calciatori più forti di lui. Ma non aveva obiettivi, una visione precisa della professione. Barella ha dimostrato di affermarsi sempre più con continuità e oggi ci troviamo davanti ad un campione: è giusto gratificarlo economicamente per quanto ha fatto. Non è un rinnovo, è una gratificazione: è giusto adeguarlo ad una fascia importante di giocatori. Capitano? Sarebbe bello, Handanovic ha la sua età: il capitano è una qualifica che non si regala, bisogna avere le qualità professionali e umane per essere un leader. Barella può cominciare a diventarlo".

SCUDETTO - "Vincere è più facile rispetto a tenere un livello alto. Le aspettative di tutti sono quelle di vederci come campioni da battere: siamo contenti di questo ruolo, siamo l'Inter e non dobbiamo solo partecipare. Dobbiamo mirare più in alto possibile: ma bisogna valutare sia le proprie capacità sia quelle degli avversari. A volte investi tanto, a volte c'è chi investe di più ed è più forte. In Champions non si capisce la squadra più forte: lo Sheriff ha 6 punti. In campionato c'è una griglia di sette sorelle che stanno avendo nel Napoli il battitore vincente. E' prematura una valutazione definitiva. Io temo chi ha una cultura vincente più forte, la Juventus e il Milan: il Napoli è primo con merito però vincere è sempre difficile e che va al di là dei valori di una squadra. Sono valori che acquisisci nel tempo abituandoti a raggiungere gli obiettivi: quando parti per vincere devi saper cogliere tutti gli aspetti complementari come il centro sportivo, l'aspetto medico e dei magazzinieri, l'alimentazione... Se migliori queste aree, è più facile".

OSIMHEN - "E' stato un acquisto molto oneroso, non era uno sconosciuto: è normale che diversi club l'avessero puntato. Poi ci sono le circostanze: noi lo conoscevamo ma in quel momento eravamo coperti".

ICARDI - "Non voglio criticare chi ha fatto la gestione prima di me: Icardi era un grande talento, è stato investito di responsabilità quando non poteva svolgerle. Io posso dire che è un ragazzo che si è sempre comportato bene. Le scelte sono state fatte su valutazioni differenti: quando cerchi di identificare un percorso e scegli le persone, devi avere una visione precisa. E' fatta di disciplina e di responsabilità: in quel caso l'allenatore ha valutato con la società una squadra. Conte li ha interpretati al meglio: ci ha lasciato qualcosa di importante e sta a noi non perderlo. Inzaghi ha le stesse qualità: alla base del successo ci sono questi aspetti".

JUVE-INTER - "Mi sono meravigliato, è stato tutto fatto velocemente: io ho annunciato l'addio al sabato e il giorno dopo il presidente Zhang mi ha mandato un messaggio invitandomi ad un confronto. Mi ha preso in contropiede, io avrei voluto dopo otto anni magari riposare: ma ho colto questa opportunità al volo, l'Inter è una grande società. Sono due brand di grande valore, mi sono buttato immediatamente in questa realtà con le caratteristiche che mi porto dietro da 40 anni. L'esperienza è un'altra caratteristica importante. Sono partito con grande determinazione: la proprietà ha sposato subito il mio progetto, che era difficile. Lasciare a casa Spalletti per sceglierne un altro ci vuole coraggio: l'ho fatto forte dell'esperienza. Diffidenza dell'ambiente? E' quella diffidenza che si trova spesso: io non ho avuto difficoltà, io entro subito in simbiosi con le persone. Non ho avuto difficoltà, ho avuto la facilità di trovare una società preparata con persone per bene che aveva bisogno di persone vincenti".

RIVERA - "Io avevo dei limiti quando giocavo, quando ero nel Varese avevo il ruolo di Rivera: era il mio esempio. Io volevo imitarlo come calciatore. Il mio sogno però era quello di fare il dirigente fin da piccolo e l'oratorio è la prima palestra per fare il dirigente, capisci il senso dell'organizzazione, della competizione e della vittoria. Da lì ho cominciato la mia attività".