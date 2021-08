Mirror – Inter, Martial per il dopo Lukaku. Lo United dice sì al prestito ma…

Nuova ipotesi per l'attacco dell'Inter, il club nerazzurro avrebbe bussato allo United per il sostituto di Lukaku

Romelu Lukaku torna in Premier League. Inter e Chelsea hanno trovato l'accordo per il centravanti belga, al club nerazzurro andranno 115 milioni di euro cash. Ora Marotta e Ausilio cercano uno o più sostituti per il reparto offensivo di Inzaghi. E gli uomini mercato interisti potrebbero cercare proprio in Premier League l'attaccante per la prossima stagione.