Inter, sul mercato idee chiare e una necessità. In due possono diventare dei jolly

Piazzare gli esuberi permetterebbe al club nerazzurro di avvicinarsi agli obiettivi di mercato che sono nel mirino da tempo

La priorità del prossimo mercato dell'Inter? Piazzare gli esuberi. Quando il budget per il mercato in entrata è esiguo, allora diventa fondamentale cercare di ricavare il massimo dagli esuberi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha idee molto chiare sul mercato e una necessità: bisogna pensare agli esuberi, assoluta priorità. "Oggi lo scenario per Pinamonti è quello di un ritorno all’Inter per fine prestito. Stiamo parlando di un obiettivo concreto del Torino e potrebbe essere una chiave per arrivare al famoso Bremer. Una cosa è sicura: probabilmente sono finiti i tempi dei prestiti, è anche una necessità di Pinamonti di andare senza essere costretto a tornare, prepariamoci a un prestito con obbligo di riscatto o qualcosa del genere".