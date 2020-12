Inter, a gennaio il mercato ci sarà eccome: pronto il 3×1 per sfoltire e dire sì a Conte

A gennaio l’Inter farà mercato. Un mercato ovviamente legato ai parametri del calcio sotto Covid ma dei movimenti ci saranno. E saranno movimenti, ancora una volta, dettati dall’esigenza di accontentare l’allenatore. Antonio Conte, infatti, continua a lamentare, e lo ha fatto anche pubblicamente, l’assenza di un mediano, di un centrocampista difensivo che garantisca equilibrio alla squadra e che consenta di giocare, all’occorrenza, anche con un centrocampista più offensivo.

Arriverà? Molto probabilmente sì. E sarà finanziato dalle cessioni (da vedere se in prestito o a titolo definitivo) degli esuberi di questa prima parte di stagione. Esuberi che hanno nomi e cognomi. Il primo a lasciare Appiano sarà, con ogni probabilità, Radja Nainggolan, per cui a questo punto si valuterà anche la cessione in prestito. Stesso discorso per Christian Eriksen, il grande escluso di Conte. E anche Matias Vecino, in odore di rientro dopo l’infortunio, dovrebbe salutare la compagnia, magari inserito in qualche scambio.

Anche senza incassare denaro per i cartellini, l’Inter risparmierebbe corpose cifre sul monte ingaggi. Tutto tesoretto che verrà investito su un centrocampista che risponda meglio alle richieste tattiche dell’allenatore. Il famoso profilo “alla Kante” tanto inseguito in estate.