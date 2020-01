Ho letto 10 cose e mi hanno fatto riflettere. Inter, è giunta l’ora: ho 2 messaggi per te

1) Ho letto di Halaand a Torino, vicinissimo, ad un passo, ma poi ufficiale al Borussia Dortmund.

2) Ho letto di Kulusevski all’Inter, salvo poi vederlo andare a Torino a 45 mln di euro ma son soldi ben spesi mentre era giusto non prendere Halaand.

3) Ho letto di Conte alla Roma insieme a Barella, Lukaku a Torino.

4) Ho letto di un’Inter beffata, derisa, beffeggiata e tutti i sinonimi che volete voi ma solo l’Inter sia chiaro perché se le altre non arrivano ad un obiettivo è perché non lo vogliono.

5) Ho letto che 50 milioni per Barella erano troppi ( per un giovane da due anni titolare in serie A e nel giro della Nazionale ) mentre 45 per Kulusevski sono un colpaccio.

6) Ho letto di grandi dubbi per i 65 milioni investiti dall’Inter per Lukaku, mentre 85 mln per De Ligt e 12 di ingaggio non si discutono.

7) Ho letto tante cose su Higuain. Da giocatore finito sul viale del tramonto a nuovo fenomeno incontrastato.

8) Ho letto di Mourinho sulle panchine di Juventus e Milan.

9) Ho letto di attente analisi su parametri zero con commissioni stratosferiche. Ma vengono sottolineati solo alcuni.

10) Dopo la vittoria di Napoli ho letto di flop comuni vedi De Ligt e Godin e di flop nel mercato di gennaio con la foto di Batistuta con la maglia dell’Inter.

Mi fermo e rifletto.

1) Vorrei che i tifosi dell’Inter abbiano una società che non lasci più passare ogni cosa, che abbia polso, che non si lasci più prendere in giro da chiunque, che inizi a farsi rispettare. Il club lo merita, i tifosi lo meritano.

2) Auspico un mercato di livello per non fare sempre le nozze con i fichi secchi. Perché le parole sono importanti e dopo anni di proclami illusori è giunta l’ora lottare non dico ad armi pari, ma almeno consentire all’allenatore di turno di potersela giocarsela fino a maggio dopo un girone d’andata di tutto rispetto.

Il Comandante Antonio Conte se lo merita e con lui la squadra e i milioni di tifosi che non fanno mai mancare nulla allo stadio e in trasferta.

E’ giunta l’ora di riaprire gli occhi, è arrivato il momento di rialzare la testa e non continuare a nascondersi ma per farlo tutti devono remare dalla stessa parte, nessuno escluso.