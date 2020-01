L’Inter vola, Ravezzani sceglie i top: “Con questi 5 hai risolto il 100% dei problemi”

Un’Inter formato trasferta. I nerazzurri passano anche a Napoli, solo la Fiorentina è riuscita e un po’ fortuitamente a strappare punti ai nerazzurri. Ennesima grande prestazione di Lukaku e Lautaro, ormai diventati cecchini infallibili.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sceglie i cinque punti fermi dell’Inter di Antonio Conte: “Il calcio è molto più semplice di come sembra. Quando hai davanti una coppia come Lukaku-Lautaro hai risolto l’80% dei tuoi problemi. Se poi aggiungi De Vrij-Skriniar e Handanovic hai risolto il 100% dei problemi, almeno in Italia”.