Leo Messi continua ad essere un sogno per l’Inter. I tifosi possono sperare nel colpo clamoroso? Dagli studi di Sport Mediaset spiegano: “Messi-Inter? Nulla è impossibile. In Spagna hanno rilanciato l’indiscrezione di tensioni crescenti, Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e vorrebbe terminare la sua carriera lì. Presto l’argentino si troverà di fronte al club per chiarire il suo futuro, ogni scenario è possibile”.