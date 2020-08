Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ariedo Braida commenta le indiscrezioni in merito a un passaggio di Lionel Messi all’Inter. “Per come conosco io Messi sarà difficile che si muova dal Barcellona. Lì è il re, è amato dalla città intera. Il Museo, gli store tutti comprano le cose griffate Messi. Non mi sento di escluderlo, tutto è possibile nella vita. Nel calcio però tutto è possibile”.

(Radio Kiss Kiss Napoli)