Inter e Inzaghi sperano di ritrovare il miglior de Vrij. “Lo stallo del rinnovo…”

Matteo Pifferi

Non è stato un buon inizio di stagione per l'Inter e, nello specifico, anche per Stefan de Vrij. Il difensore olandese è ben lontano dalla massima forma, tanto che Inzaghi l'ha tenuto in panchina tre delle ultime quattro partite. E anche in Nazionale, l'ex Lazio è declassato nelle gerarchie, giocando 30' nelle due partite di Nations League.

Crisi di rendimento

"Gli interrogativi su De Vrij non sorgono certo negli ultimi tempi. In casa nerazzurra hanno registrato i numerosi alti e bassi dell'olandese anche nella scorsa stagione, quella segnata dai due nefasti errori nel derby di ritorno in campionato. Da quel momento, dopo le avvisaglie delle giornate precedenti, il centrale di Inzaghi ha continuato a sbandare fino all'infortunio di inizio marzo contro il Liverpool, costatogli quasi un mese e mezzo di sudore e sacrifici per recuperare la condizione ottimale. La partenza questa stagione non è stata certo entusiasmante, come sottolineano i 14 gol incassati dalla difesa nerazzurra in sette giornate e la scarsa media voto collezionata dall'olandese. Ma lo dicono soprattutto le scelte recenti di Inzaghi, che ha spedito in panchina per tre volte (su quattro) quello che fine a ieri è stato il baluardo del fortino nerazzurro", commenta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come, nelle ultime partite, Acerbi sembra abbia messo in discussione il posto da titolare dell'olandese.

Presente e futuro

Inzaghi si augura di ritrovare in fretta il migliore de Vrij, anche se il tema rinnovo - il contratto scade a giugno 2023 - incide. "Resta il fatto che il rendimento dell'olandese non è quello che sarebbe lecito attendersi. Lo stallo nella trattativa per il rinnovo contrattuale può forse contribuire a spiegare le difficoltà e i problemi di concentrazione che l'olandese accusa spesso da un po' di tempo a questa parte, ma adesso Inzaghi e l'Inter hanno bisogno del miglior De Vrij. Il tour de force previsto fino a metà novembre richiede lo sforzo di tutti, a partire da quello di chi fino a ieri ha guidato la difesa con sicurezza e personalità. Tra l'altro, per de Vrij c'è in ballo anche un "treno mondiale" da non perdere. Ritrovarsi in nerazzurro è l'unico mezzo per salirci", chiosa la Rosea.