Inter, questo è il miglior Dimarco di sempre: i numeri parlano chiaro. Un dato impressiona

Vanta statistiche tra le migliori in Europa ed è considerato uno dei migliori esterni sinistri al mondo. Federico Dimarco anche in questa stagione sta confermando di essere indispensabile per quest'Inter. A settembre Massimo Moratti, a proposito di Dimarco, aveva dichiarato che "ormai si è imposto come uno dei migliori esterni che ci siano. E' completo". E i numeri sono tutti a favore di 'Dimash' come lo chiamano compagni e tifosi. "A Monza è arrivato a 3 reti e 5 assist dopo 20 giornate, con 8 partecipazioni ai gol come mai gli era capitato in un campionato intero", sottolinea la Gazzetta dello Sport.