UEFA e mercato, il bilancio Inter migliora: -80mln. E c’è uno scenario positivo per il 23-24

La strada verso il pareggio di bilancio e il contenimento di debiti e costi, per l'Inter, continua nel migliore dei modi. Grazie alle mosse di Marotta e Ausilio sul mercato e, ancor prima, al grandissimo cammino dei ragazzi di Inzaghi in Champions League, infatti, il bilancio nerazzurro può dirsi nettamente migliorato rispetto ai -245,6 milioni dell’esercizio 2020-21 e ai -140 milioni del 2021-22. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter dovrebbe chiudere intorno ai -80, dopo aver rispettato il Settlement Agreement con l'UEFA ed essersi messo in buona posizione per il 2023-24: