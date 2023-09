Frecce e Lautaro contro Leao e incursori: Inter-Milan, le 4 chiavi tattiche

QUI SI VINCE IL DERBY Tra Inter e Olanda, Denzel Dumfries è già a quota 5 assist e un gol in stagione. Dall’altra parte Dimarco è una certezza.

“Inzaghi punterà forte sulle sue frecce e cercherà di liberarle sfruttando la superiorità numerica in mediana” scrive la Rosea.

Come? Calhanoglu e Mkhitaryan ricamano a sinistra e attirano molto Milan, poi Bastoni, che ha facilità di lancio, sventaglia sul lato opposto e libera la corsa di Dumfries in spazi aperti.

Pioli è avvisato:

“Sa bene che la mediana a 3 è esposta ai quinti di Inzaghi. Per evitare rischi, il Milan dovrà pressare forte nella zona della palla, per non concedere facili cambi di gioco e scivolare lateralmente con tempismo, per tappare i buchi quando il lancio sarà partito”.

LE FRECCE NERAZZURRE Nell’ultimo derby vinto dal Milan, nel settembre 2022, Leao realizzò due gol e un assist. Ci riproverà oggi alle 18:00.

“L’idea di Pioli è di togliergli pressione. Come? Con Pulisic, partito bene. Il Milan non ha più una fascia tattica (Saelemaekers, Messias). Quest’anno martella anche a destra, con Pulisic e, presto, con Chukwueze”.

L’Inter dovrà lavorare bene a livello difensivo per fermare l’americano e non liberare spazi a sinistra con Theo Hernandez e proprio Leao.

LIBERARE LEAO 5 gol negli ultimi 5 derby vinti dall’Inter. E capocannoniere della Serie A, con 5 gol, davanti a Giroud, fermo a 4.

Lautaro Martinez è la certezza dell’Inter. La difesa del Milan, in totale emergenza senza Tomori e Kalulu dovrà fare molta attenzione.

“Lautaro ha perso la sapienza di Dzeko e la forza di Lukaku, ma Thuram sa recitare entrambe le parti. Una novità non facile da leggere per la difesa di Pioli”.

IL TORO LAUTARO Lo spazio tra la lunetta del centrocampo e la difesa nerazzurra è terra di conquista per i centrocampisti del Milan.

“Pioli spinge Loftus-Cheek e Reijnders negli spazi tra Giroud e i due esterni. I due nuovi acquisti hanno potenza e tecnica offensiva per far male. È la vera novità di questo derby: grazie ai chili e ai centimetri acquistati al mercato, il Milan ora è della stessa cilindrata dell’Inter”.

Ma non è tutto:

“Pioli vuole che sbarchino anche i terzini che accelerano per vie centrali. Affollando il rettangolo, costringerà l’Inter a scegliere: saranno le mezzali o i braccetti a prendere gli incursori? Far uscire i difensori significa aprire spazi per Pulisic e Leao. Zona di grande valore strategico anche per il pressing, più fisico e quindi più efficace”.

LE INCURSIONI L’ultima zona decisiva è fuori dal rettangolo verde di gioco, ovvero la panchina:

“Qui Pioli può pescare il jolly (Okafor? Chukwueze? Jovic?), Inzaghi molto di più: due esterni che prima non aveva (Cuadrado, Carlos Augusto) per mantenere alta la pressione in fascia e un Frattesi che ha già incantato San Siro in azzurro e può mordere una mediana nata più per costruire che per distruggere”.