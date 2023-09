LIVE – Derby, Inzaghi: “Inter e Milan ci arrivano bene. Frattesi? Contento di poter scegliere”

"Sappiamo cosa rappresenta il derby per noi i tifosi e il club. I ragazzi si sono preparati bene. Non è stato lo stesso per via delle Nazionali. Sanchez lo vedrò solo oggi, Cuadrado l'ho visto sereno speso di possa allenare. Domani poi dovrà fare delle scelte per questa partita. Poi dopo penseremo alla Champions".