Inter-Milan, formazioni UFFICIALI: Inzaghi conferma l’11 dell’andata, c’è Leao

Tutto pronto per il calcio di inizio di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Nessuna sorpresa per Simone Inzaghi, che ripropone la stessa formazione vista dal primo minuto all'andata con Calhanoglu in cabina di regia e la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro. Diversi cambi, invece, per Stefano Pioli: i rossoneri ritrovano Leao, in difesa c'è Thiaw al posto di Kjaer, a destra spazio per Messias con Saelemakers inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 21.