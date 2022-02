Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: Lautaro-Dzeko in attacco, a destra c’è Dumfries

Il derby che tutti aspettavano è alle porte. L'Inter ha in mano il suo destino: vincendo taglierebbe fuori il Milan dalla lotta scudetto

Ci siamo. Il derby che tutti aspettavano è ormai alle porte. L'Inter ha in mano il suo destino e, vincendo, potrebbe tagliare fuori il Milan dalla lotta scudetto, mandando così un chiarissimo segnale a tutta la concorrenza d'alta classifica. Nessuna sorpresa da Simone Inzaghi, che manda in campo la formazione migliore: sarà Lautaro e non Sanchez ad affiancare Dzeko in attacco. A destra, preferito Denzel Dumfries a Matteo Darmian. Ecco le formazioni ufficiali: