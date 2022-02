Vieri: “Sarà derby bellissimo. Dzeko lavatrice. Lautaro istinto bestiale. Inzaghi…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro parla dell'atteso derby in programma sabato alle 18

Gianni Pampinella

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri parla dell'atteso derby milanese. Gara che può valere una stagione: "Analizziamo il momento che attraversano le due squadre e come arrivano a sabato, leggiamo la classifica e guardiamolo da fuori, con la fame di calcio vero. Può essere un derby bellissimo, può pesare tantissimo. Se l’Inter vince, taglia fuori il Milan dalla corsa scudetto: potenziale +10, come li recuperi alla capolista che stiamo vedendo? Ad una squadra che si sta dimostrando anche spietata, quando serve? Io non sono di quelli che dicono che l’Inter ha già vinto il campionato a inizio febbraio: è presto".

Getty Images

"Però questa Inter non le sbaglia tre o quattro partite da qui a maggio e proprio perché sta così, giocherà per vincere: sarebbe dare una legnata al Milan e forse una “fiammata” a tutto il campionato. Senza calcoli: a 15-16 partite dalla fine non li fai, con il rischio di ritrovarti tutti in mezzo alle scatole un’altra volta. Ma se vince il Milan torna in corsa alla grande, e poi può succedere di tutto: Pioli punterà molto su questa motivazione. La sua squadra è in una situazione non facile, ma intrigante allo stesso tempo: ha la grande chance di togliere sicurezze all’Inter, guadagnandone per il suo futuro. Così metterebbe, o continuerebbe a mettere, pressione all’Inter: il massimo delle motivazioni, per giocare un derby".

DZEKO — DZEKO - "Peccato per l’Inter che Dzeko non sia arrivato prima, e non perché ha quasi 36 anni e qualcuno dice che è bravo, ma ormai è vecchio. Tutti ‘sti discorsi sull’età li facciamo solo in Italia. Dzeko è quello che vedono tutti. Segna e fa segnare, ha grande tecnica, piedi morbidi, tempi perfetti per “uscire” e accompagnare la squadra, per decidere quando dare la palla e quando tenerla".

"Ma Dzeko è soprattutto quello che vediamo in pochi, perché certe cose devi aver voglia di notarle. Quanti palloni sporchi pulisce quando non ha neppure il tempo di respirare e però gli arrivano così, e in più ne ha anche addosso due o tre a raddoppiarti. Io lo chiamo lavatrice, di solito si dice di un centrocampista, ma in realtà lui è quello: un attaccante che potrebbe fare il centrocampista. E poi che intelligenza calcistica nel vedere prima l’azione e capire la posizione giusta per far fare alla squadra la giocata migliore. Sei un po’ in apnea? Là davanti c’è uno che si fa vedere e non si nasconde, prende il fallo giusto, tiene la palla per il tempo che serve ai centrocampisti e agli esterni per muoversi come serve: fondamentale".

LAUTARO — LAUTARO - "Se dai uno spazio a Lautaro Martinez, lo vedi che gli vengono gli occhi da killer. E sai che potresti aver fatto un errore imperdonabile. Per questo lui e Dzeko si sono combinati così bene: Edin gliene apre una marea e lui ci si butta, ha un istinto bestiale. Il problema per chi deve marcarlo è che lo fa sempre in un modo diverso: è una punta moderna, universale, cambia posizione in continuazione come un serpente, ha addosso un’adrenalina da mal di testa".

"È il calcio di oggi: attaccanti statici non se ne vedono più, serve saper stare in area come a centrocampo. Però Lautaro deve essere più continuo: nello stare “dentro” il gioco della squadra e nel segnare. Non due gol oggi e i prossimi chissà: in più partite di seguito. Trovare quello che io chiamo il ritmo del gol è fondamentale, se fai quel mestiere: dà il senso più importante al tuo lavoro, al tuo essere attaccante. Ma può aiutarlo una qualità non da poco: sa adattarsi. L’ho visto giocare bene con Spalletti, con Conte, ora con Inzaghi; gli ho visto fare cose belle, magari diverse, con Sanchez e Correa come con Dzeko".

INZAGHI — INZAGHI - "Quando mi accorgo dell’esasperazione per la tattica che c’è in Italia mi viene da dire “Buuuuuu”: ne parliamo così tanto solo da noi. La vera tattica che usa oggi Inzaghi è giocare il più possibile lo stesso calcio bello e divertente, sempre per vincere, che l’ha portato dov’è oggi. Dunque l’Inter giocherà come al solito, non cambierà qualcosa perché è il derby: cambiare in funzione dell’avversario può diventare una debolezza".

"Con Conte l’Inter giocava bene, con Inzaghi molto bene: punto. Porta avanti lo stesso discorso, ma lasciando ai suoi la maggior libertà che un allenatore concede dopo essersi detto: “Sono forti, sono già squadra, li lascio fare”. Così, entrare in una squadra già pronta è stato più facile per Calhanoglu: la sua coesistenza di qualità con Brozovic, il loro equilibrio tattico - “Buuuuuu” - sono e saranno determinanti anche nel derby. Come l’interpretazione del ruolo di Bastoni, che ha la sfrontatezza di chi ora si sente bravo e così è la foto del calcio di oggi: capacità di difendere, ma con tecnica, corsa, coraggio delle idee".

(Gazzetta dello Sport)