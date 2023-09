Inter-Milan, la probabile formazione: Inzaghi sceglie Acerbi, la decisione su Frattesi

La grande novità è il sorpasso al fotofinish di Acerbi su De Vrij al centro della difesa. Il difensore della Nazionale è pronto a debuttare dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle prime tre giornate, in cui l’olandese ha brillato.

Pochi dubbi sulle corsie laterali, con Dumfries e Dimarco pronti ad agire dall’inizio, e in avanti, con Thuram a far coppia con Lautaro Martinez.

Le ottime prestazioni con la Nazionale hanno rilanciato fortemente la candidatura per una maglia da titolare di Davide Frattesi, che però, secondo La Gazzetta dello Sport, si accomoderà in panchina.

