Inter, poco turnover col Milan? Conte pensa a quattro novità di formazione

L’Inter in questo momento non ha tempo per riposare. Il derby di Coppa Italia di domani va affrontato nel migliore dei modi, provando a sfruttare la chance per togliere certezze al Milan.

E’ questa la missione di Antonio Conte, che intanto – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – pensa anche alla formazione da mandare in campo. Si legge sulla rosea: “Conte deve trovare il modo di rinnovare sempre le energie dei suoi lavorando sulle motivazioni. E in questo senso, la spallata al Milan capolista – non agganciato due giorni fa – può valere quanto o forse più di un acquisto sul mercato. E allora, via con i pedali e senza voltarsi indietro: questo ha fatto capire alla squadra, dopo il pareggio di Udine e prima del derby. Magari sperando che Lukaku ritrovi il feeling con il gol, se è vero che lui e Lautaro – almeno in campionato – nel 2021 hanno segnato solo al Crotone. Il Toro ha bisogno di riposo: probabile che sia lui a lasciare il posto a Sanchez, almeno inizialmente. Altri candidati a una maglia dall’inizio? Sensi, Darmian e Gagliardini”.