Inter, Conte in ballo tra due paroline: ecco il piano per destabilizzare il Milan

Vigilia di derby in casa Inter. I nerazzurri proveranno a dare una spallata importante al Milan in Coppa Italia, per togliere certezze alla squadra di Pioli anche in chiave campionato. Questa la riflessione della Gazzetta dello Sport: “Ragione e sentimento, Antonio Conte è un ballo tra queste due paroline qui. Un ballo eterno, che riempie ogni settimana e ogni giorno vissuto in panchina. È andata in questo modo a Udine, sarà così pure domani. È un derby, non si può scherzare troppo. E allora turnover sì, ma limitato. Perché l’occasione è di quelle grandi così. L’Inter può destabilizzare il Milan, Conte ha voglia di aggiungere altri pensieri alle difficoltà di Pioli: sa bene che una vittoria, oltre a regalare all’Inter la semifinale, insinuerebbe nei rossoneri il dubbio che la batosta con l’Atalanta non sia episodica, ma il sintomo di un malessere più duraturo”.