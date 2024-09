Archiviata in modo positivo la trasferta di Champions League contro il Manchester City, l'Inter pensa già al derby di domenica sera contro il Milan. La squadra di Simone Inzaghi ha già colorato Milano di nerazzurro per sei volte di fila, fatto già di per sé storico. Ma, come sottolinea Repubblica, una vittoria proietterebbe ulteriormente l'Inter nella leggenda, visto che nessuno, in 115 anni di storia del derby milanese, ha vinto per 7 volte consecutivamente. Si legge: