Sono settimane decisive per quanto riguarda il futuro dello stadio di Milano. In settimana è previsto un incontro tra Inter, Milan e il Sindaco Beppe Sala per un aggiornamento della situazione. Secondo quanto appreso da FCInter1908.it, l'incontro in Comune si terrà nella mattinata di venerdì. Le parti infatti dialogheranno insieme a WeBuild per cercare di capire la fattibilità di una possibile ristrutturazione di San Siro.