Inter, pronto nuovo tentativo per Zapata ma cambiano le cifre: ecco lo scenario

Si torna a parlare, così come la scorsa estate, di un possibile arrivo all'Inter di Duvan Zapata , attaccante dell'Atalanta di 31 anni reduce da un'annata tutt'altro che brillante, visti i tanti infortuni. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa con i bergamaschi (con cui i rapporti, nonostante il passaggio di proprietà, restano ottimi) qualora l'Atalanta diminuisse le pretese sul cartellino, che ora si attestano sui 25 milioni di euro. Da parte sua, Zapata, tentato dall'avventura a Milano, sarebbe perfetto per Simone Inzaghi. Scrive la rosea:

"Conosce il nostro calcio, è perfetto nel gioco di Inzaghi e viene da un club "amico" (vedi rapporto Zhang-Percassi). Costretti a fare 60-70 milioni di attivo e a limare il monte ingaggi del 10-15%, Marotta e Ausilio non sempre possono puntare su giovani di prospettiva. E a volte si presentano occasioni da cogliere (...) per qualcuno che costi meno e mi garantisca nell'immediato. L'identikit di uno Zapata, appunto. Perché l'Atalanta potrebbe andare verso un nuovo corso e magari abbassare la richiesta di 25 milioni per il colombiano. A quella cifra infatti Marotta non si spingerebbe, ma con uno sconto corposo ci farebbe un pensierino. Così come il giocatore, allettato dall'idea di giocare ancora la Champions dopo un'annata segnata dagli infortuni (...). Ovviamente prima di muoversi l'Inter farà tutti gli accertamenti clinici del caso".