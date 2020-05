Sky – Inter, progetto Conte: talenti e giocatori pronti. Tre big in lista, due colpi a zero

L’Inter ha ripreso ad allenarsi, individualmente, alla Pinetina e si prepara per la eventuale ripresa del campionato. Conte al lavoro per far recuperare la forma migliore alla sua squadra e la società che ragione sul futuro e sulle mosse per migliorare la rosa nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport “La strategia dell’Inter è di alternare giovani interessanti a giocatori pronti e vincenti da subito, come da richiesta di Conte. In questo senso tre nomi in orbita Inter: Cavani, libero a parametro zero, Mertens, anche lui a parametro zero che se dovesse lasciare Napoli ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze e il terzo nome è quello di Vidal. Il cileno rientra in un discorso ampio col Barça che include anche Lautaro. Nomi sotto osservazione e potenzialmente agganciabili dall’Inter”.