Mkhitaryan insostituibile: cambia il mercato dell’Inter. Brozovic via? Se parte…

Il calciatore armeno, arrivato la scorsa estate dalla Roma a parametro zero, si è rivelato una pedina fondamentale e imprescindibile dallo scorso ottobre, ovvero da quando Simone Inzaghi ha perso per infortunio Marcelo Brozovic.

Dal 16 ottobre, con il passaggio di Calhanoglu nel ruolo di regista, Mkhitaryan non è mai più uscito dalle rotazioni, non riposando mai, a differenza del turco e di Barella.

"Le prestazioni di Mkhitaryan, che il 21 gennaio ha compiuto 34 anni, stanno avendo come principale conseguenza quella di spingere un po’ più lontano dall’Inter un insospettabile come Brozovic - scrive Tuttosport -. Il croato oggi non è più intoccabile, ci sono state anche delle frizioni con il club sui tempi di recupero del suo infortunio e la dirigenza sta valutando nuove opzioni per il centrocampo".